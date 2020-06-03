Профессор РУДН, которая из-за травмы прикована к кровати, подала иск за штрафы на выход из дома

Ирина Карабулатова направила документы в Пресненский суд Москвы. Ответчиком по иску выступает Главное контрольное управление столицы, — пишет газета «Коммерсантъ».

В апреле Ирина Карабулатова лечилась от ОРВИ и подписала бумаги об изоляции. По ее словам, приложение «Социальный мониторинг» на ее старый телефон она установить не смогла. Ее оштрафовали на 4 тысячи рублей якобы за выход из дома. После отмены штрафа, когда история получила огласку, она получила уведомление о втором штрафе.