Первую группу добровольцев Минобороны начнут готовить сегодня к испытанию вакцины от коронавируса

50 добровольцев из числа военнослужащих, среди них 5 женщин, заедут сегодня в 48-ой Центральный научно-исследовательский институт, где их предварительно будут обследовать и подготовят к эксперименту. Затем на них начнут испытывать вакцину от коронавируса, которую разработали здесь. О том, что на ней работают в институте сообщили в начале апреля. Доклинические исследования предполагаемой вакцины должны были закончиться к 1 июня, такие сроки называл министр обороны Сергей Шойгу во время совещания с президентом Владимиром Путиным неделю назад. К концу июля должны завершить и клинические испытания.

В разработке вакцины в России участвуют около 10 лабораторий. В мае ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи рассказали, что испытали препарат на себе, и эксперимент оказался успешным. Между тем научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует начать клинические испытания своей вакцины в конце этого месяца.

Разработкой вакцины занимаются и другие страны. На Западе уже также стартовали исследования на добровольцах