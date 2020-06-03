Цена на нефть марки Brent впервые почти за 3 месяца превысила 40 долларов

С момента закрытия прошлых торгов в Лондоне нефть Brent подорожала почти на 2 процента. Поставки на август сейчас стоят 40 с небольшим долларов за баррель. Столько нефть этой марки не стоила с 6-го марта, когда мир узнал о развале сделки ОПЕК и России об ограничении добычи. Растут в цене и июльские поставки. Стоимость нефти WTI на торгах в Нью-Йорке выросла почти на 3 процента. Сейчас за баррель дают 37 с половиной долларов.

Нефть дорожает в ожидании участников рынка решения о продлении уровня сокращения производства. Его могут принять на ближайшем заседании стран ОПЕК и России, пишет агентство Bloomberg. Встречу хотели провести в следующий вторник, но в итоге перенесли на завтра. Любые изменения в соглашении будут зависеть от переговоров между Москвой и Эр-Риядом. Саудовские власти предлагают сохранить ограничения в течение одного-трёх месяцев. Ранее страны ОПЕК+ договорились снизить добычу почти на 10 миллионов баррелей в сутки в ближайшие несколько месяцев. Наибольший объём сокращения должны взять на себя Россия и Саудовская Аравия.

На фоне подорожания нефти рубль укрепился до значений трехмесячной давности — ниже 69-ти за доллар, вырос накануне в цене и российский рынок акций. Среди лидеров роста выделялись ценные бумаги Сбербанка, Транснефти, Татнефти, Аэрофлота и ряда других компаний.