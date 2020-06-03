Министерство промышленности просит Генпрокуратуру проверить закупки средств защиты для медиков в регионах

Из письма ведомства следует, что там обеспокоены ростом объемов производства медицинской продукции, которая не имеет разрешений Росздравнадзора, пишет газета РБК. Одежду для врачей, по словам представителей министерства, шьют в том числе из материалов, которые не обеспечивают необходимый уровень защиты.