Министерство промышленности просит Генпрокуратуру проверить закупки средств защиты для медиков в регионах

Из письма ведомства следует, что там обеспокоены ростом объемов производства медицинской продукции, которая не имеет разрешений Росздравнадзора, пишет газета РБК. Одежду для врачей, по словам представителей министерства, шьют в том числе из материалов, которые не обеспечивают необходимый уровень защиты.
2020-06-03T07:33:36+03:00
2020-06-03T07:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:33, 03 июня 2020
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