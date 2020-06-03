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07:05, 03 июня 2020

Падение реальных доходов россиян во II квартале года может достичь 18%

Это даже с учетом мер государственной поддержки, считают экономисты ВШЭ. По итогам года реальные доходы населения, по их оценке, могут сократиться на 8% в базовом сценарии и на 12% в пессимистичном. Министерство экономического развития ожидает снижения доходов на 6%, пишет издание РБК. В то же время, отмечает газета, оценка исследователями ВШЭ практически совпадает с прогнозом ряда других экспертных групп.



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