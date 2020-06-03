Мосгорсуд сегодня повторно рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения экс-сенатору Рауфу Арашукову

Он находится под арестом по делу об убийстве и создании организованной преступной группы.

Московский городской суд еще рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и другим фигурантам дела после того, как Первый апелляционный суд отменил предыдущее решение – о продление их содержания под стражей почти до конца июля. Почему жалоба была удовлетворена, не сообщалось, но известно, что на этот рас ходатайство будет рассмотрено в ином составе Мосгорсуда.

Рауфа Арашукова в январе прошлого года лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний Совета Федерации, что стало первым подобным случаем в истории верхней палаты парламента. Позже сенатора отстранили от должности. Его обвиняют в участии в ОПС, похитившем газ у «Газпрома», организации убийств, давлении на свидетеля. Его отца – в создании ОПГ, крупной растрате и так далее. Ранее стало известно, что предварительное следствие по делу было завершено, сейчас его фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами.

Защита Арашуковых и других фигурнатов будет настаивать на том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.