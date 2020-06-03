Более полутора тысяч американских военнослужащих размещены в районе Вашингтона

Министерство обороны США направило их для обеспечения порядка. Как сказали в Пентагоне, сейчас подразделения разместили на военных базах в районе столицы, они находятся в состоянии «повышенной готовности».

В начале недели президент Дональд Трамп пригрозил ввести войска для разгона беспорядков. По его словам, необходимо срочно установить порядок на улицах.

Американский президент также пригрозил тюремными сроками зачинщикам беспорядков. Ранее о том, что федеральные власти планируют перевести полицейские силы столицы под свой контроль, сообщили газета The Washington Post и телеканал NBC. Протесты против полицейского насилия и беспорядки не стихают в американских городах уже несколько дней.