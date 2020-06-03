Президент США Дональд Трамп не исключает смены места проведения съезда Республиканской партии

Он обвинил губернатора штата Северная Каролина в предвзятом отношении к республиканцам, передает агентство Reuters. Ранее губернатор Рой Купер сказал, что не может из-за ситуации с коронавирусом дать Национальному комитету Республиканской партии гарантии благополучного проведения съезда. Съезд партии, на котором Дональда Трампа объявят кандидатом от республиканцев, запланирован на конец августа в городе Шарлотт. Национальный съезд Демократической партии США, где кандидатом должны провозгласить бывшего вице-президента Джозефа Байдена, запланирован также на август в Милуоки, штат Висконсин.