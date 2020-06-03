Министерство юстиции России готовится к многолетней тяжбе по делу о дивидендах акционерам ЮКОСа

Россия ранее направила жалобу на решение суда Гааги. Позиция Москвы подкреплена множеством доказательств, сказал агентству РИА Новости замминистра юстиции, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин. Ранее апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Позже с учетом штрафных санкций, сумма выросла до 57 миллиардов, пояснили в министерстве юстиции.
2020-06-03T06:46:52+03:00
2020-06-03T06:46:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:46, 03 июня 2020
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