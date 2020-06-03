Более 20 человек были задержаны за одиночные пикеты у здания московского главка полиции на Петровке

Участники акции выступали против полицейского насилия и в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара. Некоторым из задержанных, по словам адвокатов, может грозить административный арест.

Акция против полицейского насилия проходит после убийства в Екатеринбурге местного жителя бойцами Росгвардии.

Следователи и сотрудники прокуратуры начали проверку по факту гибели жителя Екатеринбурга, сказал замглавы регионального управления СК Максим Чалков.

Убитого подозревали в краже. Силовики утверждают, что стреляли при попытке задержания, поскольку подозреваемый держал в руке предмет, похожий на оружие.