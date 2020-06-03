Кремль, по данным «Медузы», хочет участия в голосовании по поправкам в Конституцию более половины избирателей

Кремль, по данным интернет-издания «Медуза», хочет участия в голосовании по поправкам в Конституцию более половины избирателей. Из которых 60% поддержат изменения, сказали источники издания, близкие к администрации президента. Увеличению явки должны способствовать новые правила голосования: оно растянется на семь дней, можно будет голосовать на дому, на выездных участках, через электронное голосование в Москве и Санкт-Петербурге. Все эти меры объясняются санитарными предосторожностями. В то же время они, по мнению экспертов, способны серьезно поднять официальные цифры явки и поддержки поправок. В понедельник президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование пройдет 1 июля.