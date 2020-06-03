Цена на нефть возвращается к показателям до мартовского обвала

Минувшей ночью на бирже сорт марки Brent торговался выше 40 долларов за баррель. Последний раз он находился на таком уровне почти три месяца назад. Одной из причин эксперты называют сообщения о том, что участники сделки о заморозке добычи могут продлить нынешний уровень сокращения производства до октября.
2020-06-03T06:32:38+03:00
2020-06-03T06:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:32, 03 июня 2020
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