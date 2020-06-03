Z Архив новостей новости
5 2 6 265
06:32, 03 июня 2020

Цена на нефть возвращается к показателям до мартовского обвала

Минувшей ночью на бирже сорт марки Brent торговался выше 40 долларов за баррель. Последний раз он находился на таком уровне почти три месяца назад. Одной из причин эксперты называют сообщения о том, что участники сделки о заморозке добычи могут продлить нынешний уровень сокращения производства до октября.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 1 июня Поздравить…

5 210 6 6700 01.06
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Урок Гамсуна для ненорвежцев Он сделал для Норвегии несравненно больше, чем Бендера или Шухевич для Украины, а Цукурс для Латвии. Но его в Норвегии стыдятся, а ими на Украине и в Латвии гордятся. В этом – разница…

5 458 6 34909 28.05
Голосование
Должна ли Россия догнать и перегнать Маска?
5 111 6 9438 31.05
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ваше интервью CNN — это и есть пропаганда Госпожа Райс, выйдите к вашим людям и, глядя им в глаза, скажите, что ими через Youtube и Facebook руководят русские. А я посмотрю на американскую «исключительность» в действии…

5 165 6 16589 01.06
Блоги

+ Власти американского города Миннеаполис ввели режим ЧС из-за массовых протестов Власти американского города Миннеаполис ввели режим ЧС из-за массовых протестов Они вспыхнули после убийства афроамериканца во время задержания полицией…

5 52 6 6099 29.05
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Пожар протестов в Миннеаполисе, США Массовые беспорядки показывают, насколько накалены межрасовые отношения, несомненно обострившиеся во время президентства Трампа, и как велика нестабильность психического состояния граждан…

5 77 6 9137 29.05
Блоги

+ Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери» Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери» Сюжет построен вокруг отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля…

5 143 6 17510 01.06
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Расизм в США: почему Америка снова полыхает Возможно, Трамп решил пойти по пути Никсона. Только нужно учитывать, что 60-е — это всего десять лет после официальной отмены сегрегации. Сегодня по новым законам и нормам жизни выросло несколько поколений американцев…

5 754 6 101570 31.05
Блоги

Сергей Лавров: Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя» Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова о ситуации в мире в контексте пандемии коронавируса для китайской газеты «Глобал Таймс»...

5 89 6 12770 28.05
Блоги

Московская Хельсинкская Группа правозащитная организация

Хватит запретов! МХГ о задержаниях пикетчиков в Москве и Петербурге В действиях полиции нет ни приверженности праву, ни следования логике. Задержания должны прекратиться, задержанные должны быть освобождены, им должны быть принесены извинения…

5 58 6 8591 30.05
Блоги

+ Журналисты ряда изданий потребовали освободить Илью Азара Журналисты ряда изданий потребовали освободить Илью Азара В частности, с видеообращением выступил главный редактор издания Дмитрий Муратов…

5 131 6 19670 30.05
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Требую от властей США остановить этот беспредел! Немедленно прекратить противоправные действия в отношении гражданского населения, а также призвать к ответу всех виновных в нарушении прав человека!..

5 230 6 34958 02.06
Блоги

Кусок эфира

Геннадий Бурбулис: Нам удалось обеспечить мирный распад тоталитарной империи Ностальгировать по Советскому Союзу сегодня — это, на мой взгляд, тот самый тяжелый, болезненный синдром, которые я называю постимперским синдромом. Это сложное заболевание…

5 88 6 15042 02.06
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Правой рукой Трамп делает это, вешает лапшу, вернее, левой рукой. А правой рукой он подписывает разрешение на  коммерческое использование Луны. И это только  начало…

5 81 6 14431 31.05
#слушать 50:36 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

Два метра, участки-автобусы и боксы для больных: как пройдет общероссийское голосование по Конституции А если вы вдруг передумаете — зарегистрируетесь, но не проголосуете — сделать это можно будет и в день голосования…

5 31 6 5515 02.06
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

«А в Америке негров линчуют!»… Снова Я прекрасно понимаю соблазн российских СМИ лишний раз с удовольствием и негодованием осудить «запредельный полицейский произвол и беззаконие в США», одновременно утверждая, что этих ужасных бед «гораздо меньше» в России…

5 72 6 13275 02.06

Популярное за неделю

Новости

Полиция просит установить административный надзор за Варварой Карауловой Иск МВД Кунцевский суд Москвы должен рассмотреть завтра

5 2 6 1693
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
И Россия, и логика не имеют между собой ничего общего, и с этим надо смириться, это надо принять как должное. Потому что именно это является правилом игры…

5 62 6 106028 27.05
#слушать 53:18 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Голосование
Должна ли Россия догнать и перегнать Маска?
5 111 6 9438 31.05
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Тревожный сигнал для Путина Тревожный сигнал для Путина Оппозиция начала перехватывать у власти инициативы фундаментального порядка…

5 49 6 488285 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина… Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина… Ну неужели не видно и непонятно, как сложно сейчас команде Собянина, который настоял на том, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме, который возглавил штаб, у которого нет опыта, который тоже человек…

5 468 6 344921 02.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8556758
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4505450

Сегодня в эфире