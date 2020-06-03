Некоммерческая организация, которую спонсируют социальные сети Facebook и Twitter, подала в суд на президента США

Она пытается оспорить в суде указ Дональда Трампа о регулировании подобных интернет-сервисов. Организация «Центр демократии и технологий» считает, что действия главы Белого дома – это прямая атака на свободу слова, которую гарантирует первая поправка к американской Конституции. Трамп принял указ о регулировании деятельности социальных сетей на фоне конфликта Twitter.
2020-06-03T06:32:06+03:00
2020-06-03T06:32:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2653807-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:32, 03 июня 2020
Загрузка комментариев...