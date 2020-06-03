Власти США признают, что в стране до сих пор не изжит системный расизм

Старший советник президента Келлиэнн Конуэй сказала также, что в государстве сохраняется отсутствие равенства для всех людей. В то же время она заверила, что глава государства Дональд Трамп постоянно работает над решением этих проблем. Она также осудила действия полицейских в Миннеаполисе, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Это событие привело к волнениям и протестам, которые уже несколько дней не стихают в американских городах.