Власти США признают, что в стране до сих пор не изжит системный расизм

Старший советник президента Келлиэнн Конуэй сказала также, что в государстве сохраняется отсутствие равенства для всех людей. В то же время она заверила, что глава государства Дональд Трамп постоянно работает над решением этих проблем. Она также осудила действия полицейских в Миннеаполисе, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Это событие привело к волнениям и протестам, которые уже несколько дней не стихают в американских городах.
2020-06-03T06:16:53+03:00
2020-06-03T06:16:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:16, 03 июня 2020
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