Преображенский суд Москвы арестовал на пять суток участника одиночного пикета в поддержку журналиста Ильи Азара

Константин Фокин вышел на акцию к зданию Мосгорсуда. Как передает агентство ТАСС, его признали виновным в неповиновении распоряжению сотрудника полиции. Тверской суд Москвы на прошлой неделе арестовал Азара на 15 суток за одиночный пикет у здания столичного главка полиции на Петровке. После этого там начались одиночные пикеты в поддержку арестованного. Их участников полицейские задерживали в том числе по обвинению в нарушении требований режима самоизоляции.