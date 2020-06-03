Преображенский суд Москвы арестовал на пять суток участника одиночного пикета в поддержку журналиста Ильи Азара

Константин Фокин вышел на акцию к зданию Мосгорсуда. Как передает агентство ТАСС, его признали виновным в неповиновении распоряжению сотрудника полиции. Тверской суд Москвы на прошлой неделе арестовал Азара на 15 суток за одиночный пикет у здания столичного главка полиции на Петровке. После этого там начались одиночные пикеты в поддержку арестованного. Их участников полицейские задерживали в том числе по обвинению в нарушении требований режима самоизоляции.
2020-06-03T06:16:18+03:00
2020-06-03T06:16:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:16, 03 июня 2020
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