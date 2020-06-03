Сегодня после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновляется футбольный Чемпионат Португалии

Из больших европейских футбольных Чемпионатов Португалия возобновила турнир второй, вслед за Германией. До паузы командам удалось провести 24 тура. Впереди – еще 10. Их в Португалии планируют доиграть до конца июля. Расклад в турнирной таблице Примейры достаточно традиционен. Борьбу за титул ведут Порту и Бенфика, которых в таблице разделяет всего одно очко. Причем, лиссабонцы оба матча своим принципиальным соперникам в нынешнем чемпионате уже проиграли.

Третьей в таблице идет Брага. Но отстает от дуэта лидеров уже больше чем на 10 очков.

Действующим Чемпионом Португалии является Бенфика. Которая в прошлом году выиграла титул в 37-й раз.