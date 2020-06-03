В Москве первый случай коронавируса официально был зафиксирован в начале марта, настаивают в мэрии

Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко уточнил, что с середины января столичная администрация начала прорабатывать решения для борьбы с заболеванием, передает агентство «Интерфакс».

Так чиновник уточнил собственные высказывания в интервью сайту «Хабр».

Команда работает 24 на 7 с момента, как у нас это все началось. Это, значит, примерно с середины января. Не знаю, кто как заметил, когда ковид пришел в Москву, но в реальности это было… середина-конец января. Когда там Китай первые объявления сделал, еще чего-то. На самом деле, уже был ковид здесь.

Первым официально заразившимся коронавирусом в столице был российский гражданин, который вернулся в столицу из Италии.