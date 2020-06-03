Мосгорсуд планирует рассмотреть сегодня дело о нарушении прав инвалида Ирины Карабулатовой

Москвичку, которая прикована к постели недавно обвинили в нарушении режима самоизоляции.

Профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову оштрафовали за то, что она не установила приложение «Социальный мониторинг». Ее телефон такой технической возможности не имеет, а смартфона нет. Оба штрафа в итоге были аннулированы. Но иск в Мосгорсуд подан за искажение информации, вред чести и достоинству и ухудшение состояния здоровья.

Как отметил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире «Эха Москвы», Ирина Карабулатова установила приложение «Социальный мониторинг» на телефон сына, который выходил из квартиры. Однако сама она сообщила агентству «РИА Новости», что в постановлении об изоляции был вписан ее номер, а не сына и штрафы пришли именно за нарушение введенного ограничительного режима по выходу из дома.

Правительство Москвы не планирует амнистировать штрафы за нарушение режима самоизоляции для больных коронавирусом.