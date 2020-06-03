Головинский суд Москвы должен сегодня приступить к рассмотрению уголовного дела Азата Мифтахова

Аспиранта мехмата МГУ и еще двух человек обвиняют в хулиганстве из-за разбитого окна в офисе «Единой России».

Начало рассмотрения дела Мифтахова по существу откладывалось уже трижды, и, возможно, будет перенесено вновь, но пока Головинский суд по-прежнему рассчитывает приступить к процессу.

Аспиранту МГУ и двум другим фигурантам – Андрею Ейкину и Елене Горбань – вменяется хулиганство, совершенное по мотивам политической ненависти в отношении партии «Единая Россия». По версии следствия, преступление было совершено по предварительному сговору в январе 2018 года. Обвиняемые якобы разбили окно в офисе партии в Ховрино и кинули внутрь дымовую шашку. По утверждению секретного свидетеля под псевдонимом Петров, который, по собственным словам, узнал Мифтахова по «выразительным бровям», аспирант координировал действия нападавших. Уже больше года 27-летний математик находится в СИЗО.

Своей вины Мифтахов не признает и утверждает, что ранее его подвергли пыткам, чтобы добиться признательных показаний.

