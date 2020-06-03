В Москве потеплеет уже в четверг, считают в Гидрометцентре

В столицу, по прогнозам, вернется настоящее лето. Воздух в городе прогреется до 20-22 градусов. В субботу температура еще повысится, сказали представители Гидрометцентра агентству ТАСС. В пятницу температура будет выше нормы на 1 градус, в выходные – уже на три градуса.
2020-06-03T05:04:00+03:00
2020-06-03T04:43:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 03 июня 2020
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