В Москве потеплеет уже в четверг, считают в Гидрометцентре

В столицу, по прогнозам, вернется настоящее лето. Воздух в городе прогреется до 20-22 градусов. В субботу температура еще повысится, сказали представители Гидрометцентра агентству ТАСС. В пятницу температура будет выше нормы на 1 градус, в выходные – уже на три градуса.