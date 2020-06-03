Власти австрийского города Браунау-на-Инне решили разместить полицейский участок в доме, где родился Адольф Гитлер

Так они хотят избежать ситуации, когда здание может стать местом паломничества неонацистов. Установленный возле него мемориальный камень с предостережением об угрозе фашизма планируют передать в музей, пишет DW. Ближайшие три года в доме будут проводиться ремонтно-отделочные работы. Само здание пустует уже 9 лет. На протяжении длительного времени в нем располагались мастерские, где работали инвалиды в рамках социальных программ. Правительство несколько лет назад национализировало дом.