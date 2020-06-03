Белорусские власти запретили политические опросы в интернете

Академия наук республика пришла к выводу, что их можно приравнять к опросам общественного мнения о социально-политической ситуации, а проводить такие исследования в стране можно только при наличии специальной аккредитации, пишет местное интернет-издание «Наша Нива». По его сведениям, президента Александра Лукашенко впечатлили результаты опросов некоторых интернет-изданий, где рейтинг главы государства оказался крайне низким. Теперь за публикацию таких опросов белорусское МВД может штрафовать СМИ.