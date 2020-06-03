Белорусские власти запретили политические опросы в интернете

Академия наук республика пришла к выводу, что их можно приравнять к опросам общественного мнения о социально-политической ситуации, а проводить такие исследования в стране можно только при наличии специальной аккредитации, пишет местное интернет-издание «Наша Нива». По его сведениям, президента Александра Лукашенко впечатлили результаты опросов некоторых интернет-изданий, где рейтинг главы государства оказался крайне низким. Теперь за публикацию таких опросов белорусское МВД может штрафовать СМИ.
2020-06-03T05:04:00+03:00
2020-06-03T04:42:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 03 июня 2020
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