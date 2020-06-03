Федеральная служба государственной статистики сдвинула на более позднее время публикацию данных

В ведомстве объясняют это тем, что большое число сотрудников, как в центральном аппарате, так и в регионах, сейчас работают дома. В прошлом месяце Росстат начал публиковать статистику в вечернее и даже позднее вечернее время вместо традиционных на протяжении многих лет 16 часов. В свою очередь агентство Reuters сообщило накануне, что власти сдвинули на вечер публикацию важных данных, чтобы привлекать как можно меньше внимания к цифрам, которые «в условиях пандемии и жесткого карантина становятся все более удручающими».