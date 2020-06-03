Европейский суд по правам человека предложил Росси изменить условия содержания осужденных пожизненно

Рекомендации перечислены в решении по иску одного из заключенных. Страсбургский суд признал, что заявитель без достаточных на то оснований годами был изолирован от других заключенных и вынужден по 22 часа в сутки проводить без какого-либо занятия в своей камере. Кроме того, на него систематически надевали наручники, даже когда это, по мнению судей, явно превышало легитимные требования тюремной безопасности. ЕСПЧ обязал российские власти выплатить истцу в общей сложности 4 тысячи евро. Судьи предложили Москве не применять условия строгого режима для всех пожизненно заключенных, а делать это в зависимости от оценки опасности в каждом конкретном случае.