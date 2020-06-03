Высшая квалификационная коллегия судей объявила повторный конкурс на должность председателя Мосгорсуда

Причина в том, что не нашлось кандидатов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на председателя коллегии Николая Тимошина. Последние двадцать лет главой Мосгорсуда была Ольга Егорова. Она трижды переназначалась на эту должность. Почему она отказалась выдвигать свою кандидатуру на переизбрание, пока остается неизвестным. Эксперты газеты говорят, что в последнее время появились признаки ослабления позиций главы Мосгорсуда.