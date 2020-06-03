Пассажирские речные перевозчики в Москве и Петербурге просят власти разрешить им начать работу

Сейчас они, как пишет газета «КоммерсантЪ», не могут не только возить клиентов, но и готовить суда к навигации. Представители отраслевых ассоциаций уверены, что перевозки людей на открытом воздухе сводят к минимуму риск распространения вируса. Тем временем, к середине июня убытки компаний в Москве и Петербурге могут достигнуть 2 млрд руб.
2020-06-03T04:06:34+03:00
2020-06-03T04:06:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:06, 03 июня 2020
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