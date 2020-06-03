Первый случай коронавируса в Москве официально был зафиксирован в начале марта, говорят в мэрии

Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко уточнил, что с середины января в столичной администрации начали прорабатывать различные решения для борьбы с заболеванием, передает агентство «Интерфакс». Накануне в интервью сайту «Хабр» Лысенко рассказал, как его подчиненные работали в связи с угрозой распространения коронавируса в столице. В частности, он заметил, что когда коронавирус пришел в Москву, «в реальности это была середина — конец января».
2020-06-03T04:06:04+03:00
2020-06-03T04:06:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 03 июня 2020
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