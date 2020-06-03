Полиция просит установить административный надзор за Варварой Карауловой

Иск МВД Кунцевский суд Москвы должен рассмотреть завтра, сказал агентству ТАСС адвокат Сергей Бадамшин. Варвара Караулова была осуждена по обвинению в попытке примкнуть к террористической организации в Сирии. Позже она вышла по УДО. Кунцевский отдел полиции добивается, чтобы ей запретили находиться вне дома с 22:00 до 06.00 на протяжении почти 9 лет. А также обязать приходить в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц