Полиция просит установить административный надзор за Варварой Карауловой

Иск МВД Кунцевский суд Москвы должен рассмотреть завтра, сказал агентству ТАСС адвокат Сергей Бадамшин. Варвара Караулова была осуждена по обвинению в попытке примкнуть к террористической организации в Сирии. Позже она вышла по УДО. Кунцевский отдел полиции добивается, чтобы ей запретили находиться вне дома с 22:00 до 06.00 на протяжении почти 9 лет. А также обязать приходить в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц
2020-06-03T04:05:36+03:00
2020-06-03T04:05:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 03 июня 2020
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