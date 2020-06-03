В отставку ушел председатель совета директоров социальной сети Twitter Омид Кордестани

Его преемником стал бывший финансовый директор корпорации Google Патрик Пичетт, следует из документа, который опубликовала Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Изменения в руководстве произошли на фоне конфликта социальной сети с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома даже пригрозил, что мог бы закрыть компанию. Это произошло после того, как администрация Tewitter пометила одну из публикаций в микроблоге президента как недостоверную, а другую как оправдывающую насилие.