Жертвами столкновений в США стали уже не менее 11 человек

Сотни получили травмы, передает местный телеканал KTLA. Большинство погибших, по его данным, афроамериканцы. Массовые протесты не стихают в американских городах после смерти во время задержания полицией жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Один из полицейских позже был арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. По данным агентства АР, за последние дни в ходе протестов и беспорядков были задержаны чуть менее 4,5 тыс. человек.