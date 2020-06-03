Жертвами столкновений в США стали уже не менее 11 человек

Сотни получили травмы, передает местный телеканал KTLA. Большинство погибших, по его данным, афроамериканцы. Массовые протесты не стихают в американских городах после смерти во время задержания полицией жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Один из полицейских позже был арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. По данным агентства АР, за последние дни в ходе протестов и беспорядков были задержаны чуть менее 4,5 тыс. человек.
2020-06-03T04:04:41+03:00
2020-06-03T04:04:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 03 июня 2020
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