Цена нефти марки Brent впервые за почти три месяца превысила $40 за баррель

Накануне она стала дорожать на сообщениях о том, что добывающие страны во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения производства до 1 сентября, передает агентство «Интерфакс». Сама встреча министров стран-участниц соглашения, по сведениям прессы, перенесена с 9-го на 4-е июня. В марте на рынках произошел обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта участники сделки о заморозки добычи не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении.
2020-06-03T04:04:08+03:00
2020-06-03T04:04:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 03 июня 2020
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