Комитет защиты журналистов расследует применение силы к представителям прессы во время протестов в США

Это касается, в том числе инцидента с продюсером информационного агентства Sputnik Николь Руссел, передает агентство ТАСС. В понедельник Руссел получила ранения, во время освещения акций протеста перед Белым домом. По данным Комитета защиты журналистов, в последние дни к ним поступили сообщения о, по меньшей мере, 125 случаях «нарушения свободы печати» во время протестов в США.
2020-06-03T03:07:55+03:00
2020-06-03T03:07:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 03 июня 2020
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