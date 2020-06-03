Комитет защиты журналистов расследует применение силы к представителям прессы во время протестов в США

Это касается, в том числе инцидента с продюсером информационного агентства Sputnik Николь Руссел, передает агентство ТАСС. В понедельник Руссел получила ранения, во время освещения акций протеста перед Белым домом. По данным Комитета защиты журналистов, в последние дни к ним поступили сообщения о, по меньшей мере, 125 случаях «нарушения свободы печати» во время протестов в США.