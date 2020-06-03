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03:06, 03 июня 2020

В торговые центры Москвы и Санкт-Петербурга после возобновления работы вернулись чуть более половины покупателей

Как пишет газета «КоммерсантЪ», аналитики ожидают постепенного восстановления покупательской активности. Представление об общей картине можно будет сделать через неделю. Полного восстановления потока посетителей в торговых центрах ждут к концу года. По мнению некоторых экспертов, россияне могут потерять всякий интерес к многолюдным торгово-развлекательным комплексам.



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