Российское правительство поручило министерству здравоохранения сохранить нынешний коечный фонд

на случай второй волны коронавируса. Премьер-министр Михаила Мишустин поручил также проработать вопрос о создания дополнительных коек. В середине мая президент Владимир Путин говорил, что в регионах сформировали почти 150 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

