Министерство промышленности просит Генпрокуратуру проверить закупки средств защиты для медиков в регионах

Из письма ведомства следует, что там обеспокоены ростом объемов производства медицинской продукции, которая не имеет соответствующих сертификатов, пишет газета РБК. Одежду для врачей, по словам представителей министерства, шьют в том числе из материалов, которые не обеспечивают необходимый уровень защиты. В условиях пандемии это создает угрозу жизни и здоровью медиков, говорится в письме в надзорное ведомство. До этого на закупку медицинскими учреждениями гигиенических изделий под видом средств защиты жаловались врачи и эксперты в письме к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко