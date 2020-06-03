Сильный дождь и гроза ожидаются сегодня в Москве, предупреждает столичное управление МЧС

Ветер усилится при этом до 15 м/с. Дожди начнутся в южных районах города и будут продвигаться на север. Спасатели советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а также соблюдать скоростной режим. Грозы сильно ухудшают видимость на дороге и это может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Пешеходов просят быть осторожными на улице при порывах ветра.