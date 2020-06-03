Религиозные организации, салоны красоты и солярии открываются сегодня в Московской области

Региональные власти приступили к очередному этапу смягчения ограничительного режима. Верующим разрешат посещать храмы, но только в те часы, когда там не проходят службы. Богослужения будут проводить на улице у церквей, при соблюдении всех санитарных предписаний, сказали ранее в Московской епархии РПЦ. Со среды разрешается работа массажных и косметических салонов, СПА, бань и душевых. Ранее в Подмосковье вновь заработали производственные предприятия, некоторые непродовольственные магазины.