Испытания вакцины от коронавируса на людях в России планируют завершить к июлю

Тестирование проводят национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и министерство обороны. Как сказал газете «Красная звезда» начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института военного ведомства Сергей Борисевич, уже проведены исследования препарата на обезьянах и хомяках. Сегодня должны приехать первые военные-добровольцы для обследования и подготовки к испытанию вакцины.
2020-06-03T02:07:06+03:00
2020-06-03T02:07:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 03 июня 2020
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