Испытания вакцины от коронавируса на людях в России планируют завершить к июлю

Тестирование проводят национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и министерство обороны. Как сказал газете «Красная звезда» начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института военного ведомства Сергей Борисевич, уже проведены исследования препарата на обезьянах и хомяках. Сегодня должны приехать первые военные-добровольцы для обследования и подготовки к испытанию вакцины.