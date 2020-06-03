Президент США Дональд Трамп обсуждает идею взять под свой контроль полицейское управление Вашингтона

По словам мэра американской столицы Мюриэль Баузер, представители администрации изучают возможности для такого решения. В начале недели глава Белого дома объявил, что направит тысячи солдат и сотрудников правоохранительных органов для прекращения насилия в столице США и пригрозил сделать то же самое в других городах. Ранее о том, что федеральные власти планируют перевести полицейские силы столицы под свой контроль, сообщили газета The Washington Post и телеканал NBC. Протесты против полицейского насилия и беспорядки не стихают в американских городах уже несколько дней.
2020-06-03T02:06:35+03:00
2020-06-03T02:06:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 03 июня 2020
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