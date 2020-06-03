Президент США Дональд Трамп обсуждает идею взять под свой контроль полицейское управление Вашингтона

По словам мэра американской столицы Мюриэль Баузер, представители администрации изучают возможности для такого решения. В начале недели глава Белого дома объявил, что направит тысячи солдат и сотрудников правоохранительных органов для прекращения насилия в столице США и пригрозил сделать то же самое в других городах. Ранее о том, что федеральные власти планируют перевести полицейские силы столицы под свой контроль, сообщили газета The Washington Post и телеканал NBC. Протесты против полицейского насилия и беспорядки не стихают в американских городах уже несколько дней.