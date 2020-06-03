Российский сенатор Сулейман Керимов подал иски к журналу Forbes и газетам «Наша версия» и «Ведомости»

Об этом агентству «Москва» сказали в Гагаринском суде столицы. В конце мая Forbes опубликовал текст о детях российских миллиардеров. Среди прочего там говорится о сыне Керимова Саиде, который, по данным издания, владеет семейными активами. Также упоминаются дочери члена Совета Федерации.
2020-06-03T02:05:07+03:00
2020-06-03T02:05:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:05, 03 июня 2020
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