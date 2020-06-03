Российский сенатор Сулейман Керимов подал иски к журналу Forbes и газетам «Наша версия» и «Ведомости»

Об этом агентству «Москва» сказали в Гагаринском суде столицы. В конце мая Forbes опубликовал текст о детях российских миллиардеров. Среди прочего там говорится о сыне Керимова Саиде, который, по данным издания, владеет семейными активами. Также упоминаются дочери члена Совета Федерации.