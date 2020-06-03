Головинский суд Москвы должен начать сегодня рассмотрение по существу дела аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Его обвиняют в нападении на офис «Единой России», он вины не признает. В его поддержку выступали представители российского и зарубежного научного сообщества. Больше года Мифтахов находится в СИЗО. Начало слушаний по существу ранее уже несколько раз переносилось. Сторонники обвиняемого не исключают, что и в этот раз начало процесса могут отложить.