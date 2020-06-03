Более 10 издательств отказались участвовать в книжной ярмарке на Красной площади

Она должна открыться в эту субботу. Как передает ВВС, все компании, которые передумали участвовать в фестивале, объяснили свое решение тревогой за здоровье посетителей и сотрудников. Источник в мэрии сказал, что разрешения на проведение книжного фестиваля московские власти не давали. Красная площадь находится в ведении федерального центра, но кто там мог дать разрешение, пока не известно.

Роспотребнадзор рекомендовал организаторам ярмарки ввести посещение по двухчасовым сеансам — проход будет осуществляться по предварительной регистрации в интернете. Кроме того, ведомство советует сократить число посетителей за все три дня фестиваля на Красной площади до 18 тысяч человек. И протестировать на коронавирус участников фестиваля.