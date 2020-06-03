Столкновения протестующих с силами безопасности в Париже

Там прошла демонстрация против полицейского насилия. От 15 до 20 тысяч человек вышли в память о погибшем 4 года назад при задержании Адамы Траоре. Сообщается, что в ответ на столкновения полиция применила слезоточивый газ. Некоторые демонстранты, по словам очевидцев, поджигали мусор и старую мебель. Протестующие также заблокировали участок Парижской окружной дороги. Волнения в Париже проходят на фоне масштабных акций против полицейского насилия в США.
2020-06-03T01:07:32+03:00
2020-06-03T01:07:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 03 июня 2020
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