В России за два года, по данным правозащитного центра «Мемориал», резко выросло количество политзаключённых

Оно увеличилось почти на 200 человек до 314. В докладе организации говорится, что в последнее время большая часть политзаключённых были приговорены «в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и религиозной принадлежности». Представители «Мемориала» предложили отменить статью Уголовного кодекса о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а кроме того – статьи о неоднократном нарушении правил проведения митинга, о призывах к нарушению территориальной целостности России, об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной, о реабилитации нацизма, а также статьи, связанные с деятельностью некоммерческих организаций, которые признаны иностранными агентами.
2020-06-03T01:05:53+03:00
2020-06-03T01:05:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 03 июня 2020
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