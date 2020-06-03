Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок

Как пишет издание РБК, так член Центризбиркома России Майя Гришина ответила на просьбу противников поправок выделить время и площади СМИ для проведения агитации. В законе, по словам Гришиной, прописано информирование граждан. Этим занимаются избирательные комиссии и пресса. Противники поправок в своем письме обращали внимание на том, что по телеканалам и на уличных билбордах уже идет агитационная кампания. Гришина утверждает, что плакаты на улицах на тему голосования являются информационным материалом.