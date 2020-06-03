Нормативные акты, принятые в период эпидемии коронавируса, проанализируют на соблюдения прав и интересов граждан

Нормативные акты, принятые в период эпидемии коронавируса, в том числе, указы мэра Москвы, проанализируют на предмет соблюдения прав и интересов граждан. Этим займутся министерства юстиции, здравоохранения, Роспотребнадзор совместно со столичным правительством и экспертным юридическим сообществом. Соответствующее поручение дал премьер Михаил Мишустин по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции. Подчеркивается необходимость «обеспечить информационное сопровождение данной работы». Результат должен быть представлен в правительство до 8 июня.
2020-06-03T00:07:40+03:00
2020-06-03T00:07:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:07, 03 июня 2020
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