Более 10 независимых издательств отказались участвовать в книжном фестивале «Красная площадь»

Он пройдет с 6 по 8 июня, несмотря на продолжающийся режим изоляции и запрет на массовые мероприятия.

В числе отказавшихся – издательство «Ад маргинем». Его главный редактор Александр Иванов в интервью «Эху» сравнил проведение мероприятия в этом году с потемкинскими деревнями.

Глава оргкомитета по фестивалю, советник президента по культуре Владимир Толстой сказал «Русской службе Би-би-си», что проведение ярмарки посчитали допустимым, поскольку с 1 июня в Москве начали открываться непродовольственные магазины, в том числе книжные. В Роспотребнадзоре заверили, что будут приняты серьезные меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса.