В Московской области сегодня открываются парикмахерские и другие предприятия услуг, которые не работали из-за пандемии коронавируса.

Между тем регион остается в числе лидеров по количеству инфицированных.

В вопросах снятия карантинных ограничений подмосковный губернатор заметно опережает своего коллегу из столицы. В обоих регионах одновременно заработали строительные магазины, прачечные, мастерские по ремонту техники и одежды, а также разрешены прогулки. Но Андрей Воробьев пошел дальше. С этой среды в московской области открываются салоны красоты, спа-салоны, солярии и сауны.

На персонал и клиентов распространяются те же ограничения, что и при посещении магазинов. Все должны быть в масках. Указом губернатора открываются также храмы. В Москве аналогичные послабления по религиозным организациям ожидаются до конца недели.

В Подмосковье сохраняется запрет на работу кафе, ресторанов и торговых центров.