Правозащитники США расследуют случаи применения силы по отношению к сотрудникам СМИ, которые освещают протесты в США

Американские правозащитники расследуют случаи применения силы по отношению к сотрудникам СМИ, которые освещают проходящие в США протесты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета защиты журналистов, базирующейся в Нью-Йорке. Это касается, в том числе, случая с журналисткой информационного агентства Sputnik Николь Руссел, которую обстреляли резиновыми пулями, когда она освещала массовые акции перед Белым домом. В заявлении Комитета отмечается, что в последние дни сотрудники СМИ, освещающие протесты в США, сообщали о не менее 125 случаях «нарушения свободы печати». Российский МИД потребовал от властей США незамедлительно принять меры по недопущению полицейского произвола по отношению к журналистам.

Во многих штатах проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, жестоко задержанного полицией. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.