Более двух десятков человек были задержаны на акции протеста в Москве

Свыше 20 человек задержали на одиночных пикетах у здания МВД на Петровке. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа». По данным портала «ОВД-Инфо», задержанных отвезли в ОВД «Тверской» и «Арбат». Многих уже отпустили. Как пишет правозащитный проект «Апология протеста», 11 задержанных планируют отпустить под обязательство о явке для составление протокола по статье о нарушении правил участия в акции. Одному участнику угрожают вменить невыполнение требования полицейского и оставить на ночь в отделе.

Акция против полицейского насилия проводится из-за убийства росгвардейцами жителя Екатеринбурга, которого заподозрили в краже обоев. Кроме того, продолжаются пикеты в поддержку арестованного журналисьта Ильи Азара.